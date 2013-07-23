У Попова хотят привлечь инвесторов к строительству новых станций городской электрички

Власти Киева надеются привлечь инвесторов к строительству двух новых станций Городской кольцевой электрички и планируют объявить соответствующий конкурс в октябре этого года.

Об этом заместитель председателя столичной горгосадминистрации Михаил Костюк сказал сегодня во время прямой телефонной линии в редакции газеты «Комсомольская правда в Украине».

На вопрос, когда будут введены в эксплуатацию новые станции городской электрички, он ответил: «Сегодня нам очень сложно говорить об этих вещах, в бюджете денег нет. В будущем году мы делаем акцент на улучшение положения тех вещей, которые сегодня для нас являются критическими, - это подвижной состав. Я вам скажу, что этот подвижной состав городской электрички, который есть сегодня, чтобы мы с ним не делали, сколько бы мы его не латали и красили, он никакого отношения к эстетике города не имеет, это временное явление — это подвижной состав, который решил задачу на этапе становления транспортного проекта».

По мнению Костюка, к обустройству станций электрички можно привлечь бизнес, который, по словам чиновника, готов к этому.

«Мы планируем открыть две новых станции. И, я думаю, что осенью этого года мы объявим, наверное, инвестиционный конкурс. Сейчас дорабатываем технические требования и, думаю, в начале октября объявим конкурс. Если будет инвестор, то сработаем с его помощью, если нет, то в бюджете в следующем году будут заложены средства», - сказал заместитель председателя КГГА.

По его словам, в дальнейшем планируется уменьшить интервал движения поездов, но для этого нужен современный, легкий, доступный для пассажира подвижной состав, и его нужно покупать. Изучается возможность изготовления поездов на украинском предприятии, это может быть совместный с зарубежным производителем проект.

«Ситуация свидетельствует о том, что нужно в Украине производить подвижной состав. Проведены консультации с поляками и чехами, которые имеют опыт в производстве соответствующих поездов. Мы работаем над тем, чтобы на базе «Киевпасстранса» все-таки производить такие поезда», - сообщил Костюк.

Он также отметил, что на будущей неделе планируется возобновить график работы городской электрички.

«Сегодня задача - возобновить интервал движения не больше 15 минут. На это мобилизованы средства, и железнодорожники их получили. Сейчас в депо находится 6 единиц подвижного состава. Буквально завтра будет введено два поезда. В понедельник-вторник будет добавлено еще два поезда, и мы делаем все для того, чтобы в середине на будущей неделе плановый график работал», - сказал Костюк.

Как сообщал УНИАН, заместитель председателя столичной горгосадминистрации Михаил Костюк сообщил, что по состоянию на конец июля себестоимость перевозки одного пассажира в городской электричке Киева составляет 7 грн.

КГГА совместно с «Укрзализницей» и «Юго-Западной железной дорогой» 4 октября 2011 года запустила первую очередь совместного проекта «Городская электричка».

В его рамках организовано движение электропоездов киевским транспортным кольцом с открытием 14 пересадочных узлов (станций, платформ).