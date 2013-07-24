В России повысили налог на дорогие автомобили

Президент Владимир Путин во вторник, 23 июля подписал закон, предусматривающий повышение налогообложения автомобилей стоимостью выше 3 млн рублей. Соответствующие поправки вносятся в Налоговый кодекс, сообщает Прайм.

Документ, разработанный Минфином, вводит повышающий коэффициенты к ставкам транспортного налога, размер которых зависит не только от стоимости, но и от года выпуска автомобиля.

Для легковых автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн руб. предусмотрены три коэффициента - 1,1, 1,3 и 1,5, в зависимости от "возраста" автомобиля.

Коэффициент 2 увеличит расходы владельцев автомобилей стоимость от 5 до 10 млн. руб, с года выпуска которых прошло не более пяти лет.

На легковые автомобили средней стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, а также на легковые автомобили средней стоимостью свыше 15 миллионов рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет, транспортный налог будет взиматься с коэффициентом 3.

Стоимость автомобиля будет определять Минпромторг, на сайте которого ежегодно не позднее 1 марта будет публиковаться перечень легковых автомобилей стоимостью дороже 3 млн руб.

Законопроект вступит в силу с 1 января 2014 года.