Квартальная прибыль Apple сократилась на 22%

Крупнейшая технологическая компания в мире Apple во вторник отчиталась за третий квартал финансового года, завершившийся 29 июня. Отчетность опубликована на сайте компании, сообщает Forbes.

Чистая прибыль компании за квартал снизилась на 22% — до $6,9 млрд ($7,47 на акцию) с $8,8 млрд ($9,32 на акцию) в третьем квартале прошлого финансового года. Квартальная выручка Apple немного выросла по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года — с $35 млрд до $35,5 млрд. Это соответствует максимальному прогнозу Apple, которая планировала на третий квартал 2013 финансового года доход в размере от $33,5 млрд до $35,5 млрд. Валовая квартальная прибыль сократилась почти на 6% — до 36,9% с 42,8%. Apple прогнозировала валовую квартальную прибыль на уровне 36-37%.

Более половины (57%) квартальной выручки Apple принесли международные продажи. Компания заявила о увеличении объемов продаж смартфонов на 20%. Согласно отчетности, за три месяца Apple продала 31,2 млн iPhones — против 26 млн в третьем квартале прошлого года. А вот продажи планшетов iPads снизились на 14% — до 14,6 млн с 17 млн годом ранее. Квартальные продажи компьютеров Mac составили 3,8 млн — по сравнению с 4 млн в прошлом году.

После публикации отчетности акции Apple, которые начиная с января подешевели на 20%, на торгах во вторник поднялись на 5%. На закрытии торгов на Nasdaq они стоили $418,99.

Во втором квартале текущего финансового года, завершившемся 30 марта, Apple зафиксировала падение квартальной чистой прибыли — впервые с 2003 года. Прибыль Apple составила $9,55 млрд — против $11,6 млрд за второй период прошлого финансового года.