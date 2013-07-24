В Молдове открыт транспортный коридор для поезда «Викинг»

. В Молдове открыт интермодальный транспортный коридор для перевозки грузов морским и железнодорожным путем между Черным и Балтийским морями контейнерным поездом «Викинг» (Viking), передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь.

По информации Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Молдовы, государственное предприятие «Железная дорога Молдовы» 23 июля присоединилось к Соглашению о транспортной системе «Викинг», подписав соответствующий документ в Кишиневе на заседании участников проекта.

«Для Молдовы важно участие в данном проекте. Это позволит сократить стоимость транспортировки грузов и привлечь новые транзитные грузопотоки», - цитирует министра транспорта и дорожной инфраструктуры Молдовы Василия Ботнаря «БелТА».

Маршрут коридора проходит через Украину, Беларусь, Литву и связывает сеть морских контейнерных линий Балтийского региона с аналогичной системой Черного, Средиземного и Каспийского морей. С 23 июля в эту транспортную систему включена и Молдова - на севере через г. Окница, Бельцы и Унгены, а на юге - через порт Джурджулешты.

Справка УНИАН. Проект «Викинг» был создан железнодорожниками Литвы, Беларуси и Украины в мае 2008 года. Он позволил соединить регионы Черного и Балтийского морей и совершать грузоперевозки по маршруту Одесса (Ильичевск) - Киев - Минск - Клайпеда протяженностью 1753 км и обратно. В основе проекта лежит принцип ускоренной доставки контейнерных и контрейлерных грузов по железной дороге во взаимодействии с другими видами транспорта - морским и автомобильным.