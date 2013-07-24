В Кременчуге автомобиль столкнулся с локомотивом. Водитель погиб

В Кременчуге (Полтавская обл.) автомобиль столкнулся с локомотивом. Водитель погиб, движение поездов приостановлено.

Об этом УНИАН сообщил заместитель начальника ГАИ Кременчуга Александр Хрестовой.

По его словам, сегодня утром на железнодорожном переезде по улице Приходько водитель автомобиля «Шевроле», который ехал со стороны вагоностроительного завода, выехал на переезд на красный сигнал светофора и машина попала под локомотив. Водитель погиб на месте. Движение поездов приостановлено. Обстоятельства ДТП и личность водителя устанавливаются.