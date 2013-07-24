В Украине планируют построить 10 новых международных пунктов пропуска

Министерство доходов и сборов Украины инициирует строительство 10 новых и реконструкцию 5 существующих пунктов пропуска для международного и межгосударственного автомобильного сообщения. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов.

«Запланировано строительство пунктов пропуска «Вольск», «Дякове», «Дзвинкове», «Косино», «Краковец», «Кельменцы», «Дякивцы», «Красноильск», «Порубное», «Рава-Русская». Реконструкция запланирована на пунктах пропуска «Лужанка», «Ужгород», «Вилок», «Должанский», «Устилуг»», - отметили в Миндоходов.

Как сообщил УНИАН, ранее Министерство доходов и сборов Украины заявляло об упрощении процедуры пропуска подакцизных товаров посредством увеличения количества пропускных пунктов, через которые разрешен товарный ввоз и вывоз.