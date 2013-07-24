Янукович одобрил ратификацию соглашения между Украиной и Турцией о воздушном сообщении

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон "О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики о воздушном сообщении".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, парламент 3 июля принял данный закон.

Законом ратифицировано Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики о воздушном сообщении, заключенное 22 декабря 2011 года в г. Анкаре, которое вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного сообщения Договорных Сторон о выполнении ими внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного Соглашения.

В частности, соглашением определяется, что каждая Договорная Сторона предоставляет другой Договорной Стороне права, предусмотренные этим Соглашением, с целью осуществления регулярных международных воздушных перевозок по маршрутам, установленным в приложении к этому Соглашению.

Авиапредприятие, назначенное каждой Договорной Стороной, во время эксплуатации договорной линии по установленному маршруту пользуется такими правами: осуществлять пролет через территорию другой Договорной Стороны без посадки; осуществлять остановки на территории другой Договорной Стороны с некоммерческими целями; осуществлять остановки на территории другой Договорной Стороны в пунктах, установленных для этого маршрута в приложении к этому Соглашению, с целью принятия на борт и снятия с него международной загрузки, которая перевозится отдельно или комбинировано.

При этом, это не рассматривается как предоставление права назначенному авиапредприятию одной Договорной Стороны принимать на борт воздушного судна на территории другой Договорной Стороны пассажиров, груз и почту для перевозки в другой пункт на территории этой другой Договорной Стороны за вознаграждение или на условиях аренды.

В то же время, каждая Договорная Сторона может в любое время в письменном виде сообщить другой Договорной Стороне о своем намерении прекратить действие этого Соглашения. Такое сообщение одновременно посылается в ІКАО. В таком случае это Соглашение утрачивает действие через двенадцать месяцев с даты получения сообщения другой Договорной Стороной, если только сообщение не отозвано до окончания этого периода. Если подтверждение о получении сообщения другой Договорной Стороной отсутствует, оно считается полученным через четырнадцать дней после его получения ІКАО.

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