Строительство новых пунктов пропуска обойдется Украине в 30 млн грн

Министерство доходов и сборов Украины оценивает проект строительства десяти новых пунктов пропуска для автомобильного сообщения в 30 млн грн, которые будут частично привлечены из внебюджетных источников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Кабинете министров заявил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко.

«Прогнозируемые объемы финансирования этих строительств в 2013 году - на уровне 30 млн грн. Но поскольку бюджетные возможности не безграничны, министерство работает над привлечением дополнительных источников финансирования», - сказал министр.

Клименко сообщил, что уже подписаны два контракта в рамках реализации программы европейского соседства и партнерства общей стоимостью 7,7 млн евро.

Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов Украины инициирует строительство 10 новых и реконструкцию 5 существующих пунктов пропуска для международного и межгосударственного автомобильного сообщения. Запланировано строительство пунктов пропуска «Вольск», «Дякове», «Дзвинкове», «Косино», «Краковец», «Кельменцы», «Дяковцы», «Красноильск», «Порубное», «Рава-Русская». Реконструкция запланирована на пунктах пропуска «Лужанка», «Ужгород», «Вилок», «Должанский», «Устилуг».