Кабмин утвердил финплан «Укрзализныци» на 2013 год

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») на 2013 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом по итогам заседания правительства заявил министр инфраструктуры Владимир Козак.

«Все выше прошлого года» - сказал Козак, комментируя принятое решение.

Как сообщал УНИАН, доходы железных дорог Украины от обычной деятельности по итогам 2012 года сократились на 0,9 млрд грн - до 56,2 млрд грн. Убытки от пассажирских перевозок по итогам 2012 года ожидаются в размере 6,7 млрд грн, а тенденция убыточности в пассажирском секторе повторяется из года в год. Пассажирооборот железнодорожного транспорта в 2012 году по сравнению с предыдущим годом уменьшился на 2,6%. Перевозки грузов железными дорогами в 2012 году сократились на 2,5% по сравнению с 2011 годом - до 457,5 млн тонн. При этом объем транзитных перевозок уменьшился на 17,9% - до 41,9 млн тонн. В то же время общий грузооборот железнодорожного транспорта в 2012 году увеличился на 2% - до 239 млрд т/км. Железные дороги Украины, по оперативным данным, в 2012 году перечислили в госбюджет и целевые фонды 13,7 млрд грн - на 6,2% больше, чем в 2011 году.

Ежегодная потребность финансирования путевой инфраструктуры железных дорог составляет 6,8 млрд грн.

Весной 2013 года «Укрзализныця» провела размещение пятилетних евробондов на 500 млн долл. США. Доходность этих долговых бумаг с погашением в мае 2018 года находится на уровне 9,5%. Организаторами размещения стали банки Barclays, Morgan Stanley и Sberbank.