Львовская железная дорога сократила чистую прибыль более чем в 4 раза

Львовская железная дорога (ЛЖД) в январе-июне 2013 сократила чистую прибыль в 4,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 33,710 млн грн.

Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что за 6 месяцев чистый доход ЛЖД сократился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,429 млрд грн.

Валовая прибыль железной дороги сократилась вдвое - до 302,32 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Львовская железная дорога в январе-июне 2013 года сократила перевозку пассажиров на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 4,31 млн человек.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.