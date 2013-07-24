Южная железная дорога сократила закупку электроэнергии на 5%

Южная железная дорога в январе-июне в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года сократила закупку электроэнергии на 4,8%, или на 20 млн кВт/ч – до 415,3 млн кВт/ч.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЖД, такие результаты дало внедрение «Программы по энергосбережению ЮЖД на 2013 год».

Сокращение объемов закупки электроэнергии произошло за счет уменьшения расходов на тягу (на 8,5%), коммунально-бытового (на 6%) и эксплуатационно-производственного (на 2,5%) потребления.

В ходе реализации программы также введено 25 единиц автоматизированного и автоматического управления наружным освещением, снижен расход электроэнергии на отопление помещений за счет сокращения времени работы электротермического оборудования, заменены 40 км коррозированных проводов линий электропередач.

На ЮЖД также отметили, что во II полугодии железнодорожники запланировали смонтировать передвижную тяговую подстанцию на ст. Кременчуг и модернизировать сети.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из самых старых железных дорог Украины. Протяженность ее составляет больше 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее большое транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством — это шесть областей с населением около 20 млн человек.