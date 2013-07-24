“Укрзализныця” ожидает увеличения чистой прибыли до 510 млн грн

Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”) ожидает увеличения чистой прибыли железных дорог Украины в 2013 году по сравнению с прошлым годом на 18,4% - до 510,9 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на сводный финансовый план железных дорог на 2013 год, утвержденный Кабинетом министров Украины на заседании 24 июля.

Согласно сообщению, доход железных дорог запланирован в размере 55,412 млрд грн.

Чистый доход от реализации планируется увеличить на 3,9% - до 53,441 млрд грн.

Перечисление в государственный бюджет и целевые фонды должны составить 13,265 млрд грн, а капитальные инвестиции - 6,093 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил финансовый план Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») на 2013 год. Об этом по итогам заседания правительства 24 июля заявил министр инфраструктуры Владимир Козак.

Справка УНИАН. В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровские железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.