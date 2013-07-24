НКРСИ предлагает упростить выдачу номерного ресурса

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), приняла за основу законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования в отрасли связи», направленный на совершенствование нормативно-законодательной базы в части механизмов выдачи разрешений на использование номерного ресурса. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРСИ.

Как отмечается в сообщении, предложенные законопроектом изменения в законодательство направлены на упрощение разрешительной системы в сфере номерного ресурса, что будет способствовать развитию конкурентного рынка путем создания равных условий для всех хозяйствующих субъектов.

В частности, принятый комиссией документ содержит четкие условия выдачи, продление срока действия, переоформления, выдачи дубликата, аннулирования разрешений на использование номерного ресурса. Так, законопроектом предлагается значительно сократить количество оснований для отказа в выдаче, переоформлении и продлении срока действия разрешения и «определить их исчерпывающий перечень, что будет иметь позитивное влияние на взаимодействие государства и бизнеса». В документе также предусмотрена норма, в соответствии с которой продление срока действия, переоформление разрешения и выдача дубликата разрешения будет осуществляться на бесплатной основе, а «внедрение унифицированного порядка и единых сроков делает невозможной свободную трактовку норм законодательства всеми субъектами рынка», говорится в сообщении.

В НКРСИ отметили, что законопроектом также предлагается упорядочение властных полномочий по установлению порядка распределения и учета номерного ресурса, «что приобретает особый вес в условиях управления ограниченными ресурсами государства».

Документ разработан в рамках общегосударственной программы адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС. Его внедрение полностью согласовывается с Директивой 77/ЕС относительно конкуренции на рынках электронных коммуникационных сетей и услуг, которой предусмотрено определение на уровне закона оснований для принятия решения органа регулирования (в части определения оснований для отказа в выдаче и переоформлении разрешений на использование номерного ресурса).

Проект закона будет опубликован на официальном сайте НКРСИ для общественного обсуждения.

По данным НКРСИ, в 2012 году операторам было выделено 25,6 тыс. номеров местных телефонных сетей, 41 код пунктов сигнализации сети СКС-7, пять сокращенных номеров и один национальный идентификационный код сети назначения фиксированной связи с абонентской емкостью до 800 тыс. номеров (код «897» выделен «Киевстару»). Кроме того, в 2012 году было переоформлено разрешений на использование более 7,6 млн номеров местных телефонных сетей, 159 кодов пунктов сигнализации сети СКС-7, 6 кодов операторов глобальных телекоммуникационных услуг, 5 национальных идентификационных кодов сетей назначения фиксированной связи и др. Поступления в бюджет за выделение номерного ресурса за 2012 год составили более 1,1 млн грн.

Справка УНИАН. НКРСИ является коллегиальным органом государственного регулирования в сфере телекоммуникаций, информатизации, пользования радиочастотным ресурсом и предоставления услуг почтовой связи. Осуществляет полномочия органа лицензирования, разрешительного органа, регуляторного органа и органа государственного надзора в отрасли связи. Подчиняется президенту Украины, подотчетна Верховной Раде. НКРСИ состоит из председателя и шести членов комиссии, назначаемых на должности президентом Украины.