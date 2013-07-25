Число жертв железнодорожной катастрофы в Испании возросло до 77 человек
До 77 человек возросло число жертв железнодорожной катастрофы в Испании.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, олб этом объявил делегат правительства Испании в автономной области Галисия Самуэл Хуарес.
Еще 143 человека ранены.
По данным испанской газеты "Мундо", машинист поезда превысил предельно допустимую скорость.
Власти по-прежнему считают катастрофу несчастным случаем. Как сообщила транспортная компания "Ренфе", в поезде, следовавшем в среду из Мадрида в Ферроль на северо-западе Испании, ехали 218 пассажиров. В 20:41 по местному времени состав из восьми вагонов и двух локомотивов сошел с рельсов за 4 км до станции административного центра Галисии - Сантьяго-де-Компостела.
По словам представителей спасательных служб, говорить о национальности жертв пока преждевременно.