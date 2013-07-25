Facebook во ІІ квартале заработал 333 млн долл.
09:12, 25 июля 2013Транспорт/Связь
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Чистая прибыль американской компании Facebook во ІІ квартале 2013 года составила 333 млн долл. В прошлом году Facebook зафиксировал убыток в 157 млн. долл. Выручка за последний квартал составила 1,813 млрд долл., что на 53% больше, чем год назад.
После пудликации финансовой отчетности, акции Facebook выросли почти на 20%, сообщает Reuters.
Facebook также объявил, что имеет 1,15 млрд пользователей, из них ежедневно заходит в соцсеть порядка 700 млн.
Доходы от рекламы на мобильных устройствах составляют 41% выручки от всей рекламы.
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