Facebook во ІІ квартале заработал 333 млн долл.

Чистая прибыль американской компании Facebook во ІІ квартале 2013 года составила 333 млн долл. В прошлом году Facebook зафиксировал убыток в 157 млн. долл. Выручка за последний квартал составила 1,813 млрд долл., что на 53% больше, чем год назад.

После пудликации финансовой отчетности, акции Facebook выросли почти на 20%, сообщает Reuters.

Facebook также объявил, что имеет 1,15 млрд пользователей, из них ежедневно заходит в соцсеть порядка 700 млн.

Доходы от рекламы на мобильных устройствах составляют 41% выручки от всей рекламы.