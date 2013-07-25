Умер сооснователь "Яндекса" Илья Сегалович
11:22, 25 июля 2013Транспорт/Связь
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Российский предприниматель, программист и общественный деятель, сооснователь и технический директор компании "Яндекс" Илья Сегалович скончался в возрасте 48 лет.
Как говорится в сообщении компании, Сегалович скоропостижно умер в ночь на четверг. Причины смерти пока не называются.
"Сегодня ночью его не стало. Все случилось слишком быстро и неожиданно", - написал генеральный директор "Яндекса", друг и одноклассник Ильи Сегаловича Аркадий Волож, сообщает русская служба Би-би-си.
Илья Сегалович и Аркадий Волож основали компанию "Яндекс" в середине 1990-х годов. В настоящее время "Яндекс" является четвертой в мире поисковой системой по числу обработанных поисковых запросов.
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