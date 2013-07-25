Умер сооснователь "Яндекса" Илья Сегалович

Российский предприниматель, программист и общественный деятель, сооснователь и технический директор компании "Яндекс" Илья Сегалович скончался в возрасте 48 лет.

Как говорится в сообщении компании, Сегалович скоропостижно умер в ночь на четверг. Причины смерти пока не называются.

"Сегодня ночью его не стало. Все случилось слишком быстро и неожиданно", - написал генеральный директор "Яндекса", друг и одноклассник Ильи Сегаловича Аркадий Волож, сообщает русская служба Би-би-си.

Илья Сегалович и Аркадий Волож основали компанию "Яндекс" в середине 1990-х годов. В настоящее время "Яндекс" является четвертой в мире поисковой системой по числу обработанных поисковых запросов.