Украина создаст 10 новых таможенных пунктов к январю 2015 года

Министерство доходов и сборов Украины намерено к январю 2015 года открыть 10 новых таможенных пунктов пропуска через государственную границу и реконструировать пять уже существующих пунктов – на границе с Румынией и Венгрией, определив прогнозный объем необходимых бюджетных ассигнований для проведения всех работ до конца 2013 года на уровне 30 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

«В нашей пятилетней стратегии определено, что с 1 января 2015 года в Украине будет осуществлен переход на качественно новый, современный уровень таможенной инфраструктуры. Ми расширяем инфраструктуру таможенных пунктов, строя подъездные пути, дорожные развязки, переходы, стоянки», - цитирует пресс-служба министра Александра Клименко.

По его словам, цель таких работ – создать максимально комфортные условия для граждан и гостей Украины.

Как ожидается, помимо бюджетного финансирования, Миндоходов будет активно привлекать средства из внешних источников.

«Мы активно работаем над привлечением дополнительных источников финансирования. В рамках предварительных договоренностей по реализации инфраструктурных проектов программы приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства и партнерства подписаны два грантовых контракта на 7,7 млн грн», - сообщил министр.

Как разъяснили в Миндоходов, объем работ предполагает, что реконструкция таможенных пунктов «Дяковци» и «Красноильск» на границе с Румынией позволит перевести их в категорию международных с последующим осуществлением более глубокого таможенного контроля, а на пункте пропуска «Порубное» оборудуют грузовой участок для ежесуточного оформления не менее 300 грузовых автомобилей. Пункты пропуска «Дзвинкове» и «Косино» на границе с Венгрией получат весовые комплексы и боксы для глубокого осмотра.

В Миндоходов отметили, что за счет финансовой поддержки ЕС до конца года будет отремонтирован и оснащен объектами таможенной инфраструктуры пункт пропуска «Ужгород», а в рамках масштабного проекта «Эффективная и безопасная граница между Румынией и Украиной» планируется отстроить пункт пропуска «Дякове».

Как сообщал УНИАН, Программа активизации развития экономики на 2013-2014 годы определяется одной из задач Министерства доходов и сборов Украины строительство и реконструкцию таможенных пунктов на украинской границе.