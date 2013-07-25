«Укрзализныця» назначила три дополнительных поезда в Крым

Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») назначила три дополнительных поезда, которые последуют в крымском направлении: поезд №294/294 Симферополь-Киев, №583/584 Киев-Симферополь и №294/294 Евпатория-Киев-Симферополь.

Об это сообщили УНИАН в пресс-центре «Укрзализныци».

Согласно сообщению, дополнительный поезд №294/294 Симферополь-Киев отправится из Симферополя 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16 и 18 августа, из Киева - 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17 и 19 августа.

Поезд №583/584 Киев-Симферополь отправится в рейс из Киева и Симферополя 1 августа. Поезд №294/294 Евпатория-Киев-Симферополь отправится из Евпатории 4 августа, из Киева – 5 августа.

В «Укрзализныце» напомнили, что информацию о свободных местах, стоимости проезда, времени отправления и маршруте поезда можно просмотреть в любое время в системе онлайн-бронирования билетов.

Как сообщал УНИАН, по информации «Укрзализныци», примерно 70% железнодорожных билетов в крымском направлении на летние праздничные дни раскупают за несколько часов после открытия их продажи, которая начинается в 8:00 за 45 суток до даты отправления.

Вместе с тем, «Укрзализныця» в январе-июне 2013 года понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму почти 3,5 млрд грн. При этом только от курсирования одного дополнительного поезда, предназначенного для обеспечения летних перевозок - №231/232 Киев-Симферополь, который в июне совершил 8 рейсов, убытки составили 1 млн 494,4 тыс. грн.