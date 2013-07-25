НКРСИ заявляет, что в Украине не будет налога на устройства с Wi-Fi

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), опровергает информацию о возможном взимании дополнительной платы за ввоз в Украину устройств, поддерживающих Wi-Fi. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРСИ.

Согласно сообщению, 16 июля на очередном заседании Нацкомиссия приняла за основу проект решения «Об утверждении Перечня радиоэлектронных средств и излучающих устройств, для ввоза которых, в том числе перемещения в международных почтовых отправлениях, международных экспресс-отправлениях, не нужны разрешения».

"Распространенная в СМИ 23-24 июля информация о предложении, которое якобы внесла НКРСИ по взысканию дополнительной платы за ввоз в страну устройств, поддерживающих Wi-Fi, не соответствует действительности и является крайне некорректной интерпретацией соответствующих решений НКРСИ", - сообщили в пресс-службе комиссии.

Вместе с тем, в соответствии с Законом "О радиочастотном ресурсе Украины", ввоз из-за границы, реализация и эксплуатация радиоэлектронных средств и излучающих устройств (далее - РЭС и ИП) осуществляется на разрешительной основе, что является элементом защиты граждан Украины от некачественной продукции. При этом Нацкомиссия, согласно закону, имеет право определять перечень РЭС и ИП, для ввоза из-за границы и эксплуатации которых не нужны разрешения.

"Технический прогресс не стоит на месте, идет развитие идей, технологий, их реализация, в результате создаются новые радиоэлектронные устройства для широкого применения в повседневной жизни потребителей. Учитывая это, НКРСИ разработала новый перечень", - сообщили в комиссии, отметив, что разработанный в 2010 году перечень дополнен новыми типами оборудования. Кроме того, в перечне конкретизированы типы оборудования беспроводного доступа к сети Интернет, которое применяет радиотехнологию широкополосного радиодоступа (Wi-Fi), а также увеличено количество типов и видов оборудования.

"Перечень не предусматривает дополнительных взысканий, а способствует созданию условий для увеличения количества оборудования, которое будет ввозиться на безразрешительной основе, в том числе с применением Wi-Fi, уменьшает затраты при ввозе ограниченного количества оборудования для собственного потребления", - подчеркивает НКРСИ.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации расширила перечень радиооборудования, которое можно ввозить в страну без разрешений на ввоз, которые выдает госпредприятие «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР).

Справка УНИАН. НКРСИ является коллегиальным органом государственного регулирования в сфере телекоммуникаций, информатизации, пользования радиочастотным ресурсом и предоставления услуг почтовой связи. Осуществляет полномочия органа лицензирования, разрешительного органа, регуляторного органа и органа государственного надзора в отрасли связи. Подчиняется Президенту Украины, подотчетна Верховной Раде. НКРСИ состоит из председателя и шести членов комиссии, назначаемых на должности Президентом Украины.