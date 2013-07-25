Попов заверяет, что Wi-Fi в столичном метро будет бесплатным

Председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов заверяет, что городские власти планируют организовать в Киевском метрополитене бесплатную услугу Wi-Fi.

Об этом он сказал в эфире радио «Свобода» по просьбе прокомментировать ранее озвученную его заместителем информацию о том, что Wi-Fi в метро будет платным.

“Услуга Wi-Fi в Киевском метрополитене будет бесплатной. Мы в этом направлении движемся. Как раз сейчас проводятся тендеры, и у нас будут определены победители, которые заявят о своих позициях. Но, насколько я сегодня могу утверждать, мы стараемся так, чтобы он был бесплатным. Ведь это услуга, которая будет широко использоваться, и нам хотелось бы защитить здесь киевлян», – сказал Попов.

Как сообщал УНИАН, 23 июля заместитель председателя КГГА Михаил Костюк сказал, что услуга Wi-Fi в столичном метро будет, скорее всего, платной.

“В разный период были разные мнения о том, как внедрить Интернет или Wi-Fi в метрополитене, платной или бесплатной будет эта услуга и др. Конечно, на это влияет, появится или нет инвестор. Сегодня понятно, что эта услуга должна быть, скорее всего, платной либо она должна входить в систему доступа к Интернету мобильного оператора, который внедрил услугу”, - сказал Костюк.