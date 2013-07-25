Cisco приобретает компанию Sourcefire за 2,7 млрд долл.

Компании Cisco и Sourcefire (обе – США) заключили обязывающее соглашение, согласно которому Cisco приобретет Sourcefire, лидера в области интеллектуальных решений для кибербезопасности. Об этом УНИАН сообщили в компании Cisco.

По условиям соглашения, Cisco приобретет все акции Sourcefire, уплатив за каждую из них по 76 долл., а также выплатит все причитающиеся дивиденды и предоставит ряд льгот, направленных на удержание сотрудников Sourcefire. Общие расходы Cisco на приобретение компании Sourcefire составят примерно 2,7 млрд долл. Сделку по приобретению компании Sourcefire предполагается завершить во второй половине 2013 календарного года после прохождения всех обязательных согласований и процедур. По завершении сделки Cisco включит компанию Sourcefire в свои стратегические планы, и сотрудники Sourcefire войдут в состав подразделения Cisco Security Group, которое возглавляет Кристофер Янг. До завершения сделки Cisco и Sourcefire продолжат работать как две независимые компании.

Справка УНИАН. Компания Sourcefire была основана в 2001 году. В компании работает более 650 человек, проживающих в разных странах. В 2012 году компания Sourcefire получила выручку в размере 223,1 млн долл., за год увеличив ее на 35%.

Компания Cisco – один из мировых лидеров в области сетевых технологий. Выручка компании в 2010-11 финансовом году, завершившемся 28 июля 2012 года, составила 46,1 млрд долл.