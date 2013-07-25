Одесская железная дорога из-за повреждений грузовых вагонов потеряла 986 тыс. грн

Одесская железная дорога (ОЖД) в январе-июне 2013 года зафиксировала 935 случаев повреждений грузовых вагонов на сумму 986 тыс. грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ОЖД.

Согласно сообщению, большинство вагонов были повреждены при погрузке в морских портах.

“Больше всего поврежденных при погрузке, выгрузке и маневровой работе вагонов железнодорожники выявляют в портах. Так, в Одесском морском торговом порту повреждено 190 грузовых вагонов на сумму 270,5 тыс. грн, в Ильичевском - 165 вагонов на 68,2 тыс. грн, в порту Южный - 157 вагонов на 96,2 тыс. грн”, - сообщили в пресс-службе.

По информации ОЖД, из-за повреждения подвижного состава проводятся многократные восстановительные кузовные работы, что приводит к финансовым убыткам и уменьшает срок эксплуатации вагонов. На ремонт одного поврежденного полувагона железная дорога тратит от 500 грн. до 1,5 тыс. грн.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.

По состоянию на конец І полугодия 2012 года эксплуатационная длина железнодорожных путей ОЖД составляла почти 4 тыс. км, количество пассажирских и грузовых вагонов - 0,9 тыс. и 20,9 тыс. соответственно.