Приднепровская железная дорога обновила устройства связи и сигнализации на 8,3 млн грн

Служба сигнализации и связи Приднепровской железной дороги (ПЖД) за 6 месяцев 2013 года выполнила ремонтные работы на сумму 8,3 млн грн, обновив громкоговорители, светофорные матчи и устройства телефонной связи, сообщила УНИАН пресс-служба ПЖД.

«Выполненные работы призваны обеспечивать бесперебойную работу приднепровских железнодорожников, гарантировать безопасность пассажирских и грузовых перевозок», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ПЖД провела капитальный ремонт шести вагонных замедлителей, а также 174 стрелочных электроприводов на станциях и сортировочных горках.

Согласно сообщению, служба заменила 76 дефектных светофорных мачт и 120 опор парковой связи громкоговорящего оповещения (ПСГО).

Кроме того, на железнодорожных переездах и станциях обновлены устройства телефонной связи.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одно из крупнейших звеньев железнодорожного транспорта Украины.

ПЖД осуществляет перевозки в пределах Днепропетровской и Запорожской областей, АР Крым, отдельных территорий еще пяти регионов Украины общей площадью 93 тыс. кв. км с населением свыше 8 млн человек. ПЖД обслуживает паромную переправу Крым-Кавказ, 2 речных и 4 морских порта, нефтяной терминал станции Азовская.

Эксплуатационная путевая сеть дороги превышает 3 200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.