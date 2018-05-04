C электронным билетом в кассу идти уже не нужно — замгендиректора “Укрзализныци”

С 23 июля на поезда «Интерсити +» и поезд №38 Киев-Донецк “Укрзализныця” ввела электронный билет, который можно будет использовать и в бухгалтерии. В интервью УНИАН заместитель генерального директора “Укрзализныци” Павел Чекалов рассказал о том, когда электронный билет будет введен на все поезда внутреннего сообщения, можно ли будет миновать кассы при его покупке и какие преимущества получат пассажиры и железная дорога.

- Павел Леонтьевич, расскажите - в чем заключается суть нововведения?

- С 23 июля электронный документ для посадки в поезда становится также документом фискальным. Например, для тех, кто едет в командировку, он может быть отчетным чеком и бухгалтерия будет обязана его принимать.

В 2013 году мы совершили технологический прорыв - предложили пассажирам не только бронировать билеты через Интернет, а потом распечатывать, но и приобретать их без дальнейшего обращения в кассу. Пока такая услуга действует только на поезда «Интерсити +» и поезд №38 Киев-Донецк, но постепенно количество поездов с действием электронного билета будет увеличиваться.

Нынче мы расширили функции электронного билета. Ранее пассажир мог самостоятельно распечатать купленный через Интернет билет и осуществлять посадку в поезд, минуя кассу. Но при этом ему для отчетности выдавался еще и проездной документ на бланке. Теперь же в этом нет необходимости, поскольку электронный билет приобрел фискальную функцию. К концу года с электронным билетом на любой поезд внутреннего сообщения в кассу идти уже не нужно будет.

- Почему электронному билету сразу не дали статус фискального документа?

- Для того, чтобы внедрить электронный проездной документ, кроме технической части нужна была еще и нормативная база. Именно ее отсутствие и не позволяло нам внедрить изменения раньше. На сегодняшний день есть юстированный документ, который зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины - совместный приказ Министерства инфраструктуры и Министерства доходов и сборов и есть письмо, которое дает нам право фискализации проездного документа в налоговом учете. Соответственно, электронный билет становится узаконенным отчетным документом.

- Планируете ли вы расширять перечень поездов, на которые будут продавать электронные билеты?

- В течении периода, с момента начала продаж через кассы до средины сентября мы планируем добавить в перечень, на который распространяеться действие электронного билета, еще 5 поездов, чтобы получилось по одному поезду от каждой железной дороги: №12 Киев-Симферополь, №91 Киев-Львов, №80 Киев-Днепропетровск, №105 Киев-Одесса, №64 Киев-Харьков.

- Как будет проходить проверка подлинности проездного документа при посадке?

- На сегодняшний день все поезда «Интерсити+» уже обеспечены мобильными устройствами для считывания специального Qr-кода, с помощью которых производится контроль документов. До середины сентября мы планируем обеспечить и остальные 6 поездов (включая №38 Киев-Донецк) мобильными считывающими устройствами, чтобы у пассажиров была возможность осуществлять посадку не по ведомости, как это происходило раньше, а по считыванию кода с проездного документа, пока что на бумажном носителе, а в перспективе, например, с телефона.

- А как будет выглядеть электронный билет, купленный в кассе?

- Начиная с августа, если пассажир будет покупать билет на любой из поездов, которые я называл, в кассе, ему будет выдаваться билет нового образца, на котором так же размещается Qr-код, для удобства контроля проездных документов при посадке в поезд.

- Когда проезд по электронному билету введут на остальных поездах?

- К концу этого года мы планируем перевести все поезда дальнего следования внутреннего сообщения на электронный проездной документ, с возможностью оформления билетов как через Интернет, так и через кассы. Этим мы даем возможность пассажирам оформлять билеты и осуществлять посадку в поезд, минуя очереди у касс и экономя свое личное время.

- Для того чтобы перевести все поезда на электронные билеты, понадобится довольно много дорогостоящих считывающих мобильных устройств. Сколько их понадобится и в какую сумму они обойдутся "Укрзализныце"?

- На сегодня считывающие устройства закуплены только для поездов «Интерсити+». Для проведения опытной эксплуатации нам понадобится около 250 таких устройств с учетом резерва. Для внедрения электронного билета на всех поездах внутреннего сообщения нам понадобится закупить по 1 устройству в каждый вагон, а их у нас около 4 тысяч. Это для того, чтобы каждый проводник мог осуществлять контроль билетов при посадке без каких-либо ведомостей. В перспективе такими устройствами будут снабжены и наши контролирующие органы, для того, чтобы без осложнений проводить проверку вагонов на предмет безбилетных пассажиров или других нарушений. Цена на одно такое устройство колеблется от 8 тыс. грн до 15 тыс. грн, а срок его эксплуатации - 10 лет.

- Есть ли экономический эффект от внедрения технологии электронного билета?

- В результате того, что мы вводим электронный проездной документ, не требующий дополнительной печати на бланке проездного документа, мы будем экономить около 18 млн грн. К тому же электронный билет предоставляет дополнительные удобства пассажирам - экономит их время.

- Если людей возле касс действительно станет меньше, не останутся ли кассиры без работы?

- На сегодняшний день люди привыкли иметь на руках бумажный документ, купленный в кассе - они ему больше доверяют. Молодежь, конечно, будет пользоваться интернетом, но люди постарше, скорее всего, будут и дальше покупать билеты в кассах. Я не думаю, что в ближайшее время будет резкое уменьшение количества людей возле касс. Поэтому работа у кассиров будет, как и прежде. К тому же, если возникнет необходимость, мы можем переквалифицировать их.

- Будут ли распространяться электронные билеты на пригородные перевозки?

- Электронный проездной документ подразумевает под собой идентификацию личности пассажира. В пригородном сообщении именные билеты пока не введены и в ближайшее время этого не планируется, следовательно, и электронные проездные документы на них пока что распространяться не будут.

- Планируете ли вы в будущем полностью отказаться от распечатки электронного документа?

- В перспективе мы хотим ввести услугу считывания Qr-кода не только с бумажного носителя, но и с экрана любого электронного устройства, которое сможет его отобразить, например, мобильный телефон. Пассажирам не нужно будет даже распечатывать свои проездные документы. Для того, чтобы расширять возможности технологии, в первую очередь нужно удачно провести опытную эксплуатацию. Мы надеемся, что пассажиры активно будут пользоваться электронным билетом, ведь уже сейчас продажи железнодорожных билетов через Интернет выросли до 8% от общего количества.

Дмитрий Король (УНИАН)