«Укртелеком» сократил прибыль почти в 5 раз

Крупнейший украинский оператор проводной связи «Укртелеком» в январе-июне 2013 года сократил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 4,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 26,795 млн грн со 124,525 млн грн, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно отчету, чистый доход от реализации продукции за шесть месяцев 2013 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,7% - до 3,24 млрд грн с 3,29 млрд грн.

Валовая прибыль компании в январе-июне текущего года увеличилась по сравнению с январем-июнем 2012 года на 7% - до 910 млн грн с 851,7 млн грн.

Как сообщал УНИАН, «Укртелеком» в январе-марте 2013 года увеличил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 16,023 млн грн с 5,409 млн грн

"Укртелеком" по итогам 2012 года получил 366,8 млн грн чистой прибыли.

Справка УНИАН. «Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины (более 9,4 млн абонентов), компания также является лидером рынка Интернета (более 1,4 млн абонентов). Финансово-промышленная группа Украины “Систем Кэпитал Менеджмент” (СКМ), принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову, приобрела у австрийской группы Epic контроль над национальным оператором фиксированной связи “Укртелеком”.

СКМ и EPIC 3 июня 2013 года подписали договор купли-продажи 100% акций компании UA ТELECOMINVEST LIMITED (Кипр), которой принадлежат корпоративные права ООО «ЕСУ» (Украина). В свою очередь, ООО «ЕСУ» владеет 92,79% акций ПАО «Укртелеком» (Украина), крупнейшего украинского игрока фиксированной связи, а также оператора мобильной сети 3G.