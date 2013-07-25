Новым гендиректором «Борисполя» назначен экс-руководитель аэропорта «Одесса»

Министерство инфраструктуры Украины назначило новым генеральным директором крупнейшего в Украине международного аэропорта «Борисполь» Алексея Качанова вместо Антона Волова, руководившего аэропортом с апреля 2011 года.

"Волов точно уволен. На его место назначен Алексей Качанов", - сообщил источник.

Качанов ранее возглавлял международный аэропорт «Одесса». Волов был назначен директором бывшим на тот момент министром инфраструктуры Борисом Колесниковым.

Как ожидается, представление нового директора «Борисполя» может состояться уже завтра, 26 июля.

Как сообщал УНИАН, до назначения в «Борисполь» Волов был заместителем председателя национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу и реализации инфраструктурных проектов. Он курировал операционную подготовку аэропортов к чемпионату.

Международный аэропорт "Борисполь" в январе-июне 2013 года получило чистый убыток по украинским стандартам бухгалтерского учета в размере 7,092 млн грн. В январе-июне 2012 года предприятие получило чистую прибыль в размере 270,495 млн грн.