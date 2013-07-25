Одесская и Южная железные дороги отчитались за I полугодие

ОЖД в I полугодии сократила чистую прибыль почти вдвое - до 58,3 млн грн

Одесская железная дорога (ОЖД) в январе-июне 2013 года сократила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,8 раза - до 58,341 млн грн.

Об этом говорится в сообщении предприятия, опубликованном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что за 6 месяцев чистый доход ОЖД сократился на 7,9% – до 4,096 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Валовая прибыль предприятия сократилась в 1,8 раза - до 433,197 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Одесская железная дорога (ОЖД) в январе-марте 2013 года сократила чистую прибыль в 29 раз - до 1,15 млн грн с 33,5 млн грн в аналогичном периоде 2012 года.

Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.

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ЮЖД в I полугодии сократила чистую прибыль более чем в 30 раз - до 2 млн грн

Государственное предприятие «Южная железная дорога» (ЮЖД) в январе-июне 2013 сократило чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 31,2 раза - до 1,996 млн грн.

Об этом говорится в сообщении предприятия, опубликованном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что за 6 месяцев чистый доход ЮЖД сократился на 9,1% – до 3,340 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Валовая прибыль предприятия сократилась более чем вдвое - до 312,135 млн грн.

Как сообщал УНИАН, ЮЖД по итогам 2012 года сократила чистую прибыль на 45,75% - до 62,438 млн грн с 115 млн грн в 2011 году.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет больше 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее большое транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством — это шесть областей с населением около 20 млн человек.