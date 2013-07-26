Прибыль Samsung выросла почти на 50%
09:05, 26 июля 2013Транспорт/Связь
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Прибыль Samsung во втором квартале этого года выросла почти на 50% по сравнению с тем же периодом 2012 года, сообщает Русская служба Би-би-си.
Чистая прибыль южнокорейской компании с апреля по июнь составила рекордные 6,96 млрд долларов.
Аналитики связывают рост прибыли с успехом продаж флагмана линейки смартфонов - Galaxy S.
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