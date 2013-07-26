ЕС критикует Россию за изменение правил таможенного транзита

Решение Москвы требовать дополнительные гарантии за таможенный транзит вызвало критику в Евросоюзе. Комиссар ЕС по таможенному союзу предупредил, что это затруднит торговые связи между ЕС и РФ, передает Немецкая волна.

Евросоюз раскритиковал решение России о введении дополнительных гарантий за таможенный транзит грузов, предупредив, что это станет дополнительным финансовым бременем для предприятий и создаст серьезные препятствия для товаропотока между ЕС и РФ. Соответствующее предостережение содержится в письме, направленном в Москву комиссаром ЕС по таможенному союзу Альгирдасом Шеметой, сообщила Еврокомиссия в четверг, 25 июля.

Москва с середины августа намерена требовать от европейских экспедиторов дополнительные гарантии за таможенный транзит грузов по российской территории. Так, грузовики должны будут сообщать точный маршрут транзита, предоставлять финансовые гарантии в виде денежных сумм или банковских поручительств и соглашаться на эскортирование.

Еврокомиссия предупредила, что это чревато дополнительными финансовыми затратами и бюрократическими проволочками. Брюссель также напомнил о длинных очередях на российской границе, которые возникли после того, как в 2008 году Россия усилила контроль над грузовым транспортом.

В своем письме Альгирдас Шемета также отметил, что Россия вводит новые правила неожиданно, нарушая тем самым действующий порядок. В связи с этим еврокомиссар призвал Москву пересмотреть решение о введении дополнительных гарантий за таможенный транзит. Россия, однако, заявляет, что ужесточение правил вызвано необходимостью борьбы с участившимися случаями мошенничества и недоставки товаров.