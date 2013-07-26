«Аэрофлот» планирует создание лоукостера

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» признала целесообразным создание лоукостера — низкобюджетного перевозчика. Полеты новой авиакомпании могут начаться уже в 2014 году, сообщает Lenta.ru.

Новая компания будет полностью самостоятельной, а ее «базовый продукт» будет максимально отличаться от предложения «Аэрофлота». Тарифы лоукостера, как ожидается, будут ниже на 20-40 процентов по сравнению с расценками обычных авиакомпаний. Возможно, что новый перевозчик сможет конкурировать по цене даже с железнодорожным транспортом.

Как подчеркнули в «Аэрофлоте», для реализации нового проекта нужно внести ряд поправок в Воздушный кодекс и авиационные правила. В частности, перевозчикам нужно предоставить право отменять питание на борту для пассажиров и разрешить взимать плату за багаж. Также необходимо ввести невозвратные билеты и допустить к работе иностранных пилотов. В свою очередь аэропорты, чтобы дать возможность лоукостерам заработать, должны предлагать авиакомпаниям более низкие тарифы на обслуживание и уменьшить время между прилетом и вылетом самолета до 40 минут.