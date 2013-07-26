Исполняющим обязанности гендиректора «Борисполя» стал Алексей Кочанов

Министерство инфраструктуры Украины назначило исполняющим обязанности генерального директора Международного аэропорта «Борисполь» бывшего директора Международного аэропорта «Одесса» Алексея Кочанова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Мининфраструктуры, об этом говорится в приказе министерства №222.

«Алексей Кочанов - компетентный специалист, опыт работы которого в авиационной отрасли составляет более 15 лет. К этому времени три года работал директором ООО «Международный аэропорт «Одесса», где зарекомендовал себя как эффективный менеджер», - комментируют в пресс-службе.

Согласно сообщению, предыдущий генеральный директор «Борисполя» Антон Волов переведен для дальнейшей работы в Министерстве инфраструктуры Украины.

Как сообщал УНИАН, до назначения гендиректором «Борисполя» Волов был заместителем председателя Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу и реализации инфраструктурных проектов. Он курировал операционную подготовку аэропортов к чемпионату.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Международный аэропорт «Борисполь» по итогам 2012 года увеличил пассажиропоток на 5,6% по сравнению с 2011 годом – до 8,478 млн человек.

Международный аэропорт «Борисполь» в январе-июне 2013 года получил чистый убыток по украинским стандартам бухгалтерского учета в размере 7,092 млн грн. В январе-июне 2012 года предприятие получило чистую прибыль в размере 270,495 млн грн.