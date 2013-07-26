«Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы поезда Симферополь-Черновцы

Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») по просьбам пассажиров назначила дополнительные рейсы поезда №296, следующего по маршруту Симферополь-Черновцы-Симферополь, сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, дополнительные рейсы будут осуществляться из Симферополя 14, 17, 20, 23, 26 и 29 августа, а из Черновцов - 16, 19, 22, 25, 28 и 31 августа.

«Укрзализныця» также напомнила, что узнать о наличии свободных мест, уточнить маршрут курсирования поезда и купить билет можно в режиме онлайн на сайте железной дороги.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця», по состоянию на 24 июля, сообщила о наличии 4,6 тыс. свободных мест на поезда, курсирующие в крымском направлении.

По информации «Укрзализныци», примерно 70% железнодорожных билетов в крымском направлении на летние праздничные дни раскупают за несколько часов после открытия их продажи, которая начинается в 8:00 за 45 суток до даты отправления.