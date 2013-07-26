Компания "МАУ" увеличила пассажиропоток на 60%

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) в первом полугодии увеличила пассажиропоток на 60% - до 2,2 млн человек и намерена осваивать новые маршруты движения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент компании МАУ Юрий Мирошников на презентации нового воздушного судна.

“МАУ развивается с ускоренной динамикой - мы вышли на прирост пассажиропотока порядка 60%, открыли много новых маршрутов и наращиваем транзитные перевозки”, - сказал Мирошников.

Кроме того, он отметил, что прирост транзитных перевозок на рейсах МАУ составляет порядка 60% от общего количества рейсов.

“Это хорошая цифра, причем международный транзит составляет примерно половину. И это те пассажиры, которые выбрали именно МАУ, мы привезли их в Украину, увеличив тем самым экспортную выручку, налоги, создав новые рабочие места. Это именно то, что составляет геополитическое и геостратегическое преимущество нашей страны”, - сказал Мирошников.

Вместе с тем он принес извинения тем пассажирам, которые испытали неудобства из-за отмены и задержки некоторых рейсов в последние несколько недель.

“МАУ приносит извинения пассажирам за плохие показатели пунктуальности. Все дело в том, что 60%-ный рост просто так не дается, он требует сил от авиакомпании, от аэропорта и обслуживающих структур. К такому росту, увы, не все были готовы. Это заставляло нас отменять и переносить рейсы. Мы рассчитываем решить проблемы роста, в том числе посредством увеличения флота МАУ”, - сказал Мирошников, сообщив, что за последний месяц МАУ пополнило свой флот 5 новыми самолетами и рассчитывает получить еще 1 самолет типа Boeing 737-900 осенью

Как сообщал УНИАН, в 2013 году МАУ планирует увеличить пассажиропоток на 60% - до 4,4 млн пассажиров. 26 июля МАУ пополнило флот новым самолетом Boeing 737-900 изготовленным на заводе концерна Boeing в Сиэтле

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира.

МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.