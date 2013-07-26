Авиакомпания МАУ планирует начать полеты в США

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) намерена начать полеты в Америку, как только будет получено разрешение Федеральной авиационной администрации США (FAA).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент компании МАУ Юрий Мирошников на презентации нового воздушного судна Boeing 737-900.

“В наших ближайших планах - дальнемагистральная программа. Мы работаем сейчас очень скрупулезно над выбором самолетов и планированием сети маршрутов. Первые шаги будут сделаны на восток, а к реализации полетов в Америку преступим сразу же, как только Украина будет возвращена в 1-ю категорию стран FAA”, - сказал Мирошников.

Как сообщал УНИАН, сегодня авиакомпания МАУ представила новый самолет Boeing 737-900, изготовленный на заводе концерна Boeing в Сиэтле. Как ожидается, первый рейс новый самолет совершит 4 августа по маршруту Киев - Ларнака.

Компания в первом полугодии увеличила пассажиропоток на 60% - до 2,2 млн человек и намерена осваивать новые маршруты движения.

«Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира.

МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.