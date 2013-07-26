В Киеве 27-28 июля возможны изменения в маршрутах транспорта

В Киеве в связи с празднованием 1025-летия крещения Киевской Руси и перекрытием ряда улиц в центре города будут изменены маршруты движения некоторого пассажирского транспорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на КП «Киевпаcстранс», так, в случае закрытия движения транспорта по ул. Лаврской 27 июля автобусы № 24 будут временно курсировать по маршруту: Европейская площадь – ул. Грушевского – ул. Московская – ул. Цитадельная – ул. Лаврская. Движение троллейбусов № 38 в этот день будет организовано таким образом: станция метро «Выдубичи» – ул. Киквидзе – бул. Леси Украинки (до пер. Щорса).

На время закрытия для проезда автотранспорта ул. Грушевского на участке от ул. Шелковичной до Крепостного переулка с 15.00 до 17.00 27 июля автобусы № 24 будут курсировать от Музея Великой Отечественной войны до станции метро «Арсенальная».

Также изменения коснутся маршрута автобусов № 62. Они будут двигаться от Ботанического сада до станции метро «Арсенальная» (движение в направлении станции метро «Арсенальная» будет организовано по улицам Суворова и Мазепы) и от Контрактовой площади до стадиона «Динамо».

Кроме того, 28 июля во время проведения литургии во Владимирском патриаршем кафедральном соборе УПЦ КП и крестного хода с 9.00 до 14.00 возможна временная остановка движения троллейбусов №№ 5, 8, 16, 17, 18 и организация их движения по сокращенным маршрутам. Так, маршруты № 16, 18 будут курсировать от ул. Щусева и ул. Сошенко до станции метро «Лукьяновская». Маршруты №№ 5, 8, 17, соответственно, от ул. Беличской, ул. Смелянской, площади Космонавтов до Воздухофлотского путепровода.

В “Киевпасcтрансе” напомнили, что с 26 по 29 июля будет организован специальный автобусный маршрут № 25 от железнодорожного вокзала до Киево-Печерской Лавры (пл. Вокзальная – ул. Петлюры – ул. Жилянская – ул. Шота Руставели (в обратном направлении ул. Эспланадная – ул. Саксаганского) – ул. Бассейная – ул. Мечникова – Кловский спуск – Крепостной пер. – ул. Мазепы – ул. Лаврская).

27 июля в связи с закрытием движения автотранспорта по ул. Лаврской этот маршрут будет несколько изменен: после Крепостного переулка автобус будет двигаться по ул. Грушевского, ул. Московской, ул. Цитадельной и завершит маршрут на ул. Лаврской.