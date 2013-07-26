«Укрзализныця» ввела услугу online-возврата электронного билета

Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») с 26 июля ввела новую услугу online-возврата проездных документов, купленных через Интернет, сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, для возврата электронного билета или бланка заказа (требующего обращения в кассу) через официальный сайт администрации необходимо воспользоваться вкладкой “актуальные билеты” в личном кабинете, выбрать необходимый документ и воспользоваться услугой “Вернуть”.

В “Укрзализныце” акцентируют внимание пассажиров на том, что приобретенный бланк заказа можно вернуть до того, как ним воспользовались для распечатки проездного документа в билетной кассе.

Возврат электронного билета и бланка заказа возможен независимо от места их оформления.

По информации пресс-службы, возвращение средств на карту будет проходить значительно быстрее, чем в билетной кассе.

«Возврат средств на карту клиента осуществляется «Укрзализныцей» в максимально сжатые сроки, ведь отказ от необходимости возврата через кассу, заполнение актов возврата значительно ускоряет процедуру», - сообщили в пресс-службе.

Возврат средств на карту клиента осуществляется той системой, по которой был приобретен электронный посадочный документ или бланк заказа.

Для возврата билетов и бланков заказа, которые были оформлены на других online-ресурсах, кроме сайта “Укрзализныци”, пассажирам придется заполнить дополнительные поля.

Возможность возврата проездных документов на сайте “Укрзализныци” прекращается за 1 час до отправления поезда с начальной станции.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» планирует ввести электронный билет без обязательного бумажного подтверждения в виде фискального документа на все поезда внутреннего сообщения уже до конца 2013 года.

Электронный билет, купленный на поезда «Интерсити+», а также поезд №38 сообщением Киев-Донецк, с 23 июля не требует обязательного бумажного подтверждения в виде отчетного фискального документа.