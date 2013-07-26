График киевского метро изменят из-за празднования Крещения Руси

27 июля Киевский метрополитен пустит дополнительные поезда для обеспечения надлежащих пассажирских перевозок на время проведения общегородских праздничных мероприятий по случаю 1025-летия крещения Киевской Руси.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КП “Киевский метрополитен”, дополнительные резервные поезда предусматриваются с 21.00 до 23.40 на Святошинско-Броварской и Куреневско-Красноармейской линиях. Отмеченный резервный подвижной состав будет выводиться на линии в случае увеличения пассажиропотоков.

Также сообщается, что 28 июля станция «Олимпийская» Куреневско-Красноармейской линии будет закрыта для пассажиров на вход и выход с 18.30 до 19.30. В этот период поезда будут следовать мимо станции «Олимпийская» без остановки.

Изменения в режиме работы метрополитена 28 июля связаны с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Севастополь» (Севастополь).

Также в связи с матчем возможно введение ограничений на вход пассажиров на станции «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого», если пассажиропоток по окончании футбольного матча на НСК «Олимпийский» будет превышать перевозочную возможность.

На Куреневско-Красноармейской линии с 20.00 до 22.30 будут предусмотрены дополнительные резервные поезда, которые будут выводиться на линию в случае увеличения пассажиропотока.

КП «Киевский метрополитен» призывает пассажиров во время проезда в подземке соблюдать общественный порядок и Правила пользования метрополитеном.

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