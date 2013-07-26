Аэропорт «Одесса» назначил своего нового руководителя

Руководство международного аэропорта "Одесса" назначило исполняющим обязанности генерального директора Вячеслава Хомякова, сообщили УНИАН в пресс-службе аэропорта.

Согласно сообщению, Хомяков ранее занимал должность заместителя директора международного аэропорта «Одесса».

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины назначило новым генеральным директором крупнейшего в Украине международного аэропорта «Борисполь» Алексея Качанова, который ранее возглавлял международный аэропорт «Одесса».

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

Аэропорт по итогам 2012 года увеличил пассажиропоток на 10,1% - до 907,6 тыс. пассажиров.