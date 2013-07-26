Samsung отобрала у Apple звание самого прибыльного производителя

Samsung по итогам второго квартала этого года стала самым прибыльным производителем телефонов и смартфонов. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на пресс-релиз консалтинговой компании Strategy Analytics. Прежний лидер – американская Apple – опустилась на вторую строчку.

По данным аналитиков, за апрель-июнь Samsung получила от продажи телефонов и смартфонов 5,2 миллиарда долларов, тогда как у Apple этот же показатель составил 4,6 миллиарда долларов.

В сообщении консалтинговой компании отмечается, что корейский производитель впервые обошел американского конкурента по прибыли от продаж телефонов. Apple занимала первую строчку с третьего квартала 2009 года по первый квартал 2013 года.

Аналитики считают, что прибыль американской компании упала из-за слабых продаж iPhone и растущей конкуренции в Китае. В то же время Samsung добилась хороших результатов в США.

Сейчас Samsung занимает первую строчку в том числе и по количеству произведенных телефонов. По данным ABI Research, в первом квартале этого года доля корейской компании на рынке телефонов и смартфонов составила 27%. На втором месте Nokia с долей в 15%, на третьем Apple — 9%.