Владелец МТС хочет купить крупнейшего мобильного оператора Чехии

АФК «Система», которой принадлежит компания МТС, рассматривает возможность покупки крупнейшего в Чехии мобильного оператора — Telefonica C.R., подразделения испанской Telefonica. Об этом владелец «Системы» Владимир Евтушенков рассказал в интервью агентству Bloomberg, передает lenta.ru.

По его словам, АФК также рассматривает возможности для роста в России и в Индии, где работает MTS India. В РФ «Система» интересуется покупкой «Tele2-Россия», которую шведы в марте продали госбанку ВТБ (новый собственник не исключает перепродажи актива).

Акции Telefonica С.R. на Пражской фондовой бирже на фоне новостей об интересе «Системы» выросли на четыре процента почти до 300 крон (15 долларов). За последние 12 месяцев акции компании подешевели на четверть; капитализация снизилась на 4,7 миллиарда долларов.

Telefonica C.R. располагает абонентской базой в 9,3 миллиона пользователей в Чехии и Словакии. Как ранее сообщал Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, испанский мобильный оператор намерен распродавать активы в других странах, чтобы сократить объем долга.

На данный момент крупнейшим зарубежным активом «Системы» является MTS India — совместное предприятия АФК и индийской компании Shyam Group. Абонентская база MTS India насчитывает около десяти миллионов пользователей, тогда как ее крупнейшие конкуренты на индийском рынке располагают базами в 150 миллионов абонентов каждый. Число абонентов МТС по состоянию на конец первого квартала составляет 96 миллионов человек.