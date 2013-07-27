Boeing сменил главного инженера Dreamliner

Руководство американского концерна Boeing приняло решение снять Майка Синнетта с поста главного инженера проекта Boeing 787 Dreamliner на фоне участившихся сообщений о различных неисправностях лайнера, сообщает в ночь на субботу сайт газеты Seattle Times со ссылкой на вице-президента концерна по инженерным вопросам Майка Делании, передает РИА «Новости».

По информации издания, Синнетт, который с самого начала руководил разработкой Dreamliner и на чьи плечи легла основная ответственность за устранение неисправностей в аккумуляторах самолета, приведших в этом году к временной приостановке полетов Boeing 787, теперь будет переведен на "менее стрессовую должность" вице-президента по развитию продукции.

Это означает, что теперь он займется разработкой концепций для будущих поколений авиалайнеров Boeing и не будет участвовать в производстве уже разработанных моделей.

Должность главного инженера проекта Dreamliner после ухода Синнетта займет Боб Уиттингтон, ранее успешно руководивший проектом Boeing 777. На его место назначен бывший вице-президент по развитию продукции Boeing Ларри Шнайдер, освободивший свой пост для Синнетта.

По словам Майка Делани, произведенные перестановки в рядах руководства проектов Boeing дадут менеджерам возможность расширить свой опыт и применить уже имеющиеся знания и умения на новых должностях. "Эти перемены усилят скрытые резервы наших команд", - цитирует издание слова Делани.

В январе этого года после серии неисправностей в аккумуляторах были приостановлены полеты эксплуатируемых по всему миру 50 самолетов Dreamliner. Корпорация Boeing модифицировала батареи, и в апреле полеты возобновились.

В начале июля в лондонском аэропорту Хитроу на борту Boeing 787 Dreamliner "Эфиопских авиалиний" произошел пожар. По мнению британских экспертов, причиной возгорания могла стать неправильная работа аварийного приводного датчика.

Через несколько дней стало известно о том, что самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Japan Airlines, вылетевший из Бостона в Токио, повернул назад после половины пути из-за выявленных неполадок.

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