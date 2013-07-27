Сегодня из аэропорта "Херсон" отправлен первый авиарейс в Москву

Сегодня возобновлено регулярное авиасообщение из аэропорта "Херсон" - в 9:00 отправлен первый авиарейс маршрутом Херсон-Москва-Херсон. Назад в Херсон самолет вылетит из Москвы в 16:00 по местному времени.

Как передает корреспондент УНИАН самолет приземлится в Терминал «В» Международного аэропорта «Внуково» в Москве.

Отметим, что указанное авианапраление было введено в системы бронирования в середине июля текущего года. При этом, заявленная частота полетов — два раза в неделю по вторникам и субботам. Время в пути составит три часа.

По словам директора аэропорта "Херсон" Ярослава Агафонова, перелет из Херсона в Москву обойдется в 1300-1400 грн. с учетом сборов в одну сторону или около 2500 грн., если покупать билет туда-обратно.

Рейс Херсон - Москва будет выполняться на турбовинтовом самолете Ан-140 авиакомпании "Мотор Сич" (г. Запорожье). Он станет первым и пока единственным регулярным направлением в аэропорту Херсон.

По словам присутствовавшего на отправлении первого рейса на Москву директора авиакомпании "Мотор Сич" Геннадия Маслова, он доволен открытием данного маршрута.

"Всегда приятно открывать новые рейсы. Это важное события для города и области. Запуск данного рейса стал возможен благодаря двум людям - вашему (Херсонскому - УНИАН) губернатору Николаю Костяку и нашему президенту (корпорации "Мотор Сич" - УНИАН), народному депутату Вячеславу Богуслаеву. Сегодняшний первый рейс не "вышел комом", так как есть пассажиры и в Москву и оттуда", - сообщил Маслов.

Также глава авиакомпании "Мотор Сич" отметил, что пока в перспективе авиарейсы между Херсоном и Москвой будут носить сезонный характер - в летнюю пору, однако если пассажиропоток сохранится, то периодичность данного авиасообщения будет сохранена. Также Г.Маслов подчеркнул, что для аэропорта "Херсон" важно перейти на круглосуточную работу, что позволит осуществлять рейсы по другим направлениям, например в Киев.

Напомним, что аэропорт "Херсон" возобновил свою деятельность после 7-летнего простоя в апреле 2013 года.

Разработанная и утвержденная на сессии областного совета программа восстановления авиационной деятельности и развития аэропорта "Херсон" на 2013 - 2015 годы, мероприятия которой предусматривают общее финансирование в сумме 62,3 млн грн, из них: 8,1 млн грн - областной бюджет, 24,2 млн грн - другие источники (инвесторы, собственные средства предприятия, городской бюджет).

Справка УНИАН. Херсонский аэропорт имел сертификат аэродрома класса В, аэродром имеет искусственную взлетно-посадочную полосу длиной 2500 м, шириной 42 м, магистральные и вспомогательные рулевые дорожки, комплекс радиотехнических сооружений (радионавигационных), средств обеспечения полетов, что позволяет принимать воздушные суда типа: Boeing-737, Airbus-319/320/321, ТУ-154, ТУ-134, ЯК-42, Ан-24/26/12/148, а также вертолеты всех типов. Пропускная способность аэровокзального комплекса – 400 пассажиров в час. Взлетно-посадочная полоса рассчитана под прием воздушных судов весом до 60 тонн.