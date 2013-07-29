Янукович пообещал модернизировать корабли военного флота

Руководство Украины сделает все возможное для реализации программ по модернизации и перевооружению корабельного состава флота.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины, верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Янукович заявил вчера в Севастополе во время торжеств, посвященных Дню флота Украины и Дню Военно-морского флота России.

«Задачи развития флота связаны с потребностями модернизации, перевооружения его корабельного состава. Руководство Украины сделает все возможное, чтобы соответствующие программы были выполнены», - отметил глава государства.

«Отрадно, что сегодня украинские моряки с каждым днем повышают профессиональные навыки и с честью продолжат дело своих предшественников», - подчеркнул он.

По словам Президента, Военно-морские силы Украины за годы независимости страны утвердили статус Украины как морской державы.

Он напомнил, что в относительно короткой летописи флота Украины уже вписаны трансатлантические походы, боевая служба в Средиземном море, успешное выполнение ответственных государственных заданий.

Президент высказал убежденность, что Военно-морские силы Украины будут и далее настойчиво утверждать свой авторитет на мировой карте.

«Свидетельством тому является участие наших кораблей в антипиратской операции «Океанский щит», антитеррористических операциях», - сказал Янукович.