В результате ДТП в Беларуси погибли четверо украинцев

В результате дорожно-транспортного происшествия в Беларуси погибли четверо граждан Украины, еще 9 получили травмы.

Как сообщает МИД Украины, по информации Посольства Украины в Республике Беларусь, вчера утром вблизи с. Бабичи Оршанского района Витебской области на 173-м км автодороги Орша-Могилев произошло ДТП с участием граждан Украины.

В результате столкновения погибли 4 граждан Украины (трое - на месте, один скончался в больнице), и еще 9 наших соотечественников попали в больницу Орша с травмами различной степени тяжести.

Для предоставления консульско-правовой помощи гражданам Украины на место аварии выехал сотрудник консульского отдела Посольства Украины в Республике Беларусь. Лица трех погибших на месте ДТП граждан Украины в настоящее время устанавливаются, всех остальных - идентифицированы.

Дело находится на особом контроле Посольства Украины в Беларуси и Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Белорусская информационная компания «Бэла пан» сообщила, что на участке дороги Санкт-Петербург - Одесса произошло лобовое столкновение автомобилей "Опель Омега" российской регистрации и "Мерседеса Спринтера" с украинскими номерами.

На месте ДТП погибли водитель и четыре пассажира "Опель Омега", а также трое пассажиров в "Мерседес Спринтер", остальные пострадавшие госпитализированы.

В "Опеле" находились 5 человек, скончались на месте ДТП. В "Мерседесе" находились 14 человек, трое из них погибли на месте, 11 получили с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента сотрудниками МЧС. Тела погибших с понивечиних авто также получали спасатели.

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Идентифицированы тела всех граждан Украины, погибших в результате ДТП в Беларуси - МИД

Идентифицированы тела всех граждан Украины, погибших в результате ДТП в Беларуси.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики МИД Украины.

В сообщении напоминается, что, по информации Посольства Украины в Республике Беларусь, вчера утром вблизи с. Бабичи Оршанского района Витебской области на 173 км автодороги Орша-Могилев произошло ДТП с участием граждан Украины.

В результате столкновения погибли 4 граждан Украины (трое - на месте, один скончался в больнице), и еще 9 наших соотечественников попали в больницу Орша с травмами различной степени тяжести.

Для предоставления консульско-правовой помощи гражданам Украины на место аварии выехал сотрудник консульского отдела Посольства Украины в Республике Беларусь.

Дело находится на особом контроле Посольства Украины в Беларуси и Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщает РИА «Новости», по данным Следственного комитета Беларуси, в целом в результате столкновения автомобилей "Опель Омега" российской регистрации и "Мерседеса Спринтера" с украинскими номерами погибли 9 человек и 10 травмированы.

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Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Беларуси, в котором погибли четверо граждан Украины

По факту ДТП в Витебской области Беларуси, в котором погибли четверо граждан Украины, возбуждено уголовное дело, сообщает ТСН.

Как заявила официальный представитель белорусского Следственного комитета Юлия Гончарова, в аварии, которая произошла вчера утром в 7.20, "на месте погибли восемь человек, в больнице скончался еще один человек".