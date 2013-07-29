Google заплатила за Waze 966 млн долл.

На прошлой неделе стало известно о том, что покупка картографического сервиса Waze обошлась поисковому гиганту Google в 966 млн. долл.

Данные о стоимости покупки Waze стали известны из официальных документов, поданных Google в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. О сделке было объявлено в начале лета этого года. Стоит отметить, что ранее аналитики оценивали стоимость покупки Waze более чем в 1 млрд. долларов, сообщают Вести.ru.

Напомним, что Waze занимается разработкой решений для навигации и отчетов о дорожном движении. Картографические сервисы Waze входят в пятерку наиболее используемых приложений для смартфонов и имеют решающее значение для привлечения и удержания пользователей мобильных устройств.

Waze была основана в 2009 г. Год назад компания получила инвестирование в размере 30 млн долл. от фондов Horizons Ventures, Kleiner Perkins Caufield & Byers и iFund. Позже она привлекла еще 67 млн долл. от Magma Venture Partners, Vertex Venture Capital, Qualcomm Ventures, BlueRun Ventures и Microsoft Corporation.

В конце июня этого года стало известно, что Федеральная торговая комиссия США собирается провести расследование в отношении Google по факту приобретения Waze. Об этом сообщил портал International Business Times со ссылкой на The New York Post.

Ожидается, что Федеральная торговая комиссия может принудить Google к повторным торгам за Waze, в случае если будет выявлен факт нарушения антимонопольного закона. Ранее в этом году о своих намерениях по приобретению навигационного сервиса высказывались и такие гиганты, как Facebook, Apple и Microsoft.