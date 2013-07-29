Boeing рекомендовал авиакомпаниям проверить аварийные передатчики

Корпорация Boeing рекомендовала всем авиакомпаниям, в самолетах которых используются аварийные приводные передатчики компании Honeywell, повести проверку этих устройств, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Ранее комиссия, расследующая обстоятельства пожара на борту Boeing-787 Dreamliner "Эфиопских авиалиний" в лондонском аэропорту Хитроу, рекомендовала временно прекратить эксплуатацию аварийных приводных передатчиков производства Honeywell на этом типе самолетов. Комиссия пришла к выводу, что источником возгорания могло стать именно это устройство. Позже специалисты одной из крупнейших японских авиакомпаний All Nippon Airlines (ANA) во время проверок самолетов Boeing 787 выявили повреждения защитного покрытия электропроводки аварийного передатчика.

"Boeing просит операторов моделей 717, "Next-Generation737", 747-400, 767 и 777 провести проверку аварийных приводных передатчиков компании Honeywell", - говорится в заявлении компании. Целью проверки является сбор данных, необходимых для принятия решения регулирующими органами, уточняется в заявлении.

В январе после серии неисправностей в аккумуляторах полеты эксплуатируемых по всему миру 50 самолетов Dreamliner были приостановлены. Полеты были разрешены после того, как корпорация Boeing модифицировала аккумуляторные батареи, а также после проведения серии испытательных полетов. Японские авиакомпании JAL и ANA с 1 июня возобновили коммерческие рейсы на самолетах Boeing-787 Dreamliner.