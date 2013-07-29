“Укрзализныця” в этом году 41 раз предоставляла в аренду вагоны-салоны

Вагоны-салоны (сочетают функции гостиницы и офиса) железных дорог Украины в январе-июле 2013 предоставлялись в аренду уже 41 раз, сообщили УНИАН в пресс-службе Госадминистрации железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”).

Согласно сообщению, вагоны-салоны чаще всего использовались для проведения корпоративных мероприятий, презентаций, рекламных акций, гастролей и банкетов.

“В таких вагонах созданы условия, чтобы отпраздновать важное событие, провести деловую встречу или просто отдохнуть. В вагоне-салоне есть кухня, оборудованная холодильником, микроволновой печью и электроплитой, душевая кабина, конференц-зал. В зале есть мягкий уголок, компьютер, аудио- и видеотехника. В кондиционированном спальном купе установлена кровать, письменный стол, шкаф”, - сообщили в “Укрзализныце”.

По информации ведомства, стоимость поездки зависит от времени года, дня недели, направления и колеблется от 15 тыс. грн до 40 тыс. грн.

“Ориентировочная стоимость заказа вагона-салона за один рейс в одном направлении составляет: Киев-Харьков - 17,1 тыс. грн, Киев-Львов - 18 тыс. грн, Киев-Одесса - 19,6 тыс. грн, Киев-Москва - 39,9 тыс. грн”, - сообщают в пресс-службе.

Для аренды вагона-салона необходимо не позже чем за 5 суток до отправления поезда подать письменную заявку произвольной формы, оформив ее непосредственно на вокзале.

Как сообщают в “Укрзализныце”, пассажиры также могут воспользоваться VIP-вагоном, который курсирует в составе поезда № 1 Киев - Москва.

“Стоимость билета составляет около 4500 грн. Особенностью приобретения проездного документа является то, что в стоимость билета входит стоимость двухместного купе (даже если в нем проезжает один человек). В купе находится отдельный санузел и душевая кабинка”, - сообщают в пресс-службе.

Справка УНИАН. В парк железных дорог Украины входят 10 специализированных вагонов-салонов. Они включаются в состав поезда в любом выбранном заказчиком сообщении. Клиент может выбрать любой маршрут следования в рамках графика движения, включая страны СНГ и Балтии.