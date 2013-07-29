Авиакомпания "Ямал" начала полеты по маршруту Одесса-Москва

Российский авиаперевозчик «Авиационная транспортная компания «Ямал» с 27 июля текущего года начал выполнять регулярные рейсы по маршруту Одесса-Москва-Одесса. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта "Одесса".

Согласно сообщению, рейсы будут выполняться 2 раза в неделю, по субботам и воскресеньям. При этом в августе-сентябре количество рейсов планируется довести до 5 раз в неделю.

"Направление Одесса-Москва показывает устойчивый рост. Отмечается переориентация пассажиров с наземных видов транспорта на воздушный благодаря удобному расписанию, а также гибкой тарифной политике авиакомпаний", - отметили в пресс-службе аэропорта.

Справка УНИАН. «Авиационная транспортная компания «Ямал» была образована в 1997 году. Центральный офис компании расположен в столице Ямало-Ненецкого автономного округа - городе Салехард. Базируется в аэропортах Салехарда, Тюмени и Москвы (Домодедово).

Авиакомпания выполняет регулярные рейсы между крупнейшими городами Сибири и России: Салехардом, Тюменью, Москвой, Санкт-Петербургом, Анапой, Сочи, Краснодаром, Уфой и др., а также международные регулярные и чартерные рейсы. Воздушный флот перевозчика насчитывает 27 самолетов.

Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

Аэропорт по итогам 2012 года увеличил пассажиропоток на 10,1% - до 907,6 тыс. пассажиров.