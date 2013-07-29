Львовская железная дорога с начала лета продала 98% билетов в южном направлении
14:18, 29 июля 2013Транспорт/Связь
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Львовская железная дорога (ЛЖД) в июне-июле 2013 года реализовала 254,4 тыс. билетов, или 97,8%, в направлении Одессы, Херсона и Крыма, сообщили УНИАН в пресс-службе ЛЖД.
Согласно сообщению, в обратном направлении было реализовано 92,4% билетов - 241 тыс.
Как сообщал УНИАН, ЛЖД в январе-июне 2013 года сократила перевозку пассажиров на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 4,31 млн человек.
Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.
На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.
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