Львовская железная дорога с начала лета продала 98% билетов в южном направлении

Львовская железная дорога (ЛЖД) в июне-июле 2013 года реализовала 254,4 тыс. билетов, или 97,8%, в направлении Одессы, Херсона и Крыма, сообщили УНИАН в пресс-службе ЛЖД.

Согласно сообщению, в обратном направлении было реализовано 92,4% билетов - 241 тыс.

Как сообщал УНИАН, ЛЖД в январе-июне 2013 года сократила перевозку пассажиров на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 4,31 млн человек.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.