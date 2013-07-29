Зарплата железнодорожников с 1 августа увеличится на 5%

Заработная плата работников железнодорожной отрасли с 1 августа 2013 года увеличится на 5%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”), такая норма заложена в недавно утвержденном финплане ведомства.

“Согласно приказу “Укрзализныци” и согласно финансовому плану, с 1 августа 2013 года работникам железнодорожного транспорта на 5% повышаются часовые тарифные ставки и должностные оклады”, - сообщили в пресс-службе.

Согласно сообщению, минимальная тарифная ставка рабочего 1-го разряда (наименьшего) после повышения составит 1486 грн.

По информации “Укрзализныци”, в первом полугодии 2013 года средняя заработная плата железнодорожников выросла на 4,9% - до 3841 грн.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров Украины утвердил финансовый план Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») на 2013 год, согласно которому администрация ожидает увеличения чистой прибыли железных дорог Украины в текущем году на 18,4% по сравнению с прошлым годом - до 510,9 млн грн.